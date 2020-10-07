Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов внимательно отслеживается - ОБСЕ

Мы подчеркиваем необходимость диалога по всему политическому спектру, чтобы обеспечить стабильность и избежать дальнейшего насилия в стране
ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября, говорится в заявлении, опубликованном в Твиттер-аккуанте Организации.
«Мы подчеркиваем необходимость диалога по всему политическому спектру, чтобы обеспечить стабильность и избежать дальнейшего насилия в стране».
Справочно: в ОБСЕ входят 57 государств-участников от Ванкувера до Владивостока, включая Кыргызстан, и каждый год ротационным методом председательство переходит от одной страны к другой; в этом году оно у Албании.
Источник: Кабар
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