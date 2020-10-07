Также политическое движение обращается к адекватным молодым силам.
Инициативная группа активистов выступила против прихода к власти "старых" кадров, в том числе и членов Координационного совета, которые за 29 лет независимости привели Кыргызстан к такому состоянию. Видеообращение активистов появилось в соцсетях.
"Уважаемый кыргызский народ! Сегодня в истории Кыргызстана открылась новая страница. Сегодня вы сами можете убедиться, что все происходит по прежнему сценарию. Вчерашние воры и хапуги, в том числе и те, которые были осуждены за коррупцию, снова рвутся к власти! Мы, члены политического движения "Жаны муун" (Новое поколение), призываем весь народ противостоять всем этим лицам, которые и в 2005, и в 2010 году обманули надежды народа.
Также политическое движение обращается к адекватным молодым силам. Мы сейчас готовим законопроект о люстрации и просим вас помочь нам его продвинуть в Жогорку Кенеш. Пока не поздно этот созыв должен будет принять его, иначе снова, как и в 2005 и в 2010 годах этот закон не примут.
Мы просим общественность поддержать нас, так как мы готовы взять на себя ответственность за будущее страны", - говорится в заявлении инициативной группы.
Источник: vb.kg
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