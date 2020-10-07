Кашкар Джунушалиев сбежал – Курсан Асанов

Кашкар Джунушалиев, который занимал пост министра внутренних дел, сбежал.
Об этом журналистам сообщил и.о. главы МВД, комендант Бишкека Курсан Асанов.
«Насколько я знаю, он сбежал», - сказал Асанов.
Отметим, что вчера, 6 октября, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку, соответственно, ушел весь кабинет министров.
Курсан Асанов провозгласил себя и.о. министра внутренних дел КР.
Источник: Кабар
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