Безвластие в Кыргызстане. Политики бросили страну и бьются за должности

Третий день в Кыргызстане безвластие.

Парадоксально, но политики, возмущенные грубыми нарушениями во время парламентских выборов, прошедших 4 октября, сами попирают законы. Как иначе назвать происходящее?

Власти, бросившие страну

Лидеры политических организаций, которые вывели людей на площадь, теперь привычно пеняют на неких провокаторов. Они лукавят. Потому что все понимают: если ты заявил о несогласии и призываешь поддержать, значит, автоматически обязан брать на себя ответственность за происходящее.

С ответственностью у нас очень плохо. Брать ее не любят. Ни власть, ни ее противники. Это подтвердило правительство Кубатбека Боронова.

В стране захватывали госучреждения, месторождения и грабили банки, а чиновники присылали в СМИ дежурные релизы: работаем в особом режиме. В Доме правительства к вечеру 5 октября и весь день 6-го не было ни Боронова, ни вице-премьеров, ни главы аппарата. Клерки низшего звена сидели в кабинетах, потому что их привычно бросили сбежавшие начальники.

При абсолютном бардаке сначала в Бишкеке, затем в регионах стали появляться самозванцы. Доходило до абсурда — вчера в течение дня менялись «руководители» в мэрии, областных и районных администрациях, Генпрокуратуре.

Громкие заявления лидеров партий и политиков, явившихся из небытия, отдают звонким лицемерием. О необходимости скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, о возвращении в правовое поле, недопущении мародерства и захвата гособъектов.

Под страстные речи жаждущих власти захваты кабинетов и месторождений шли полным ходом.

Пока остающийся легитимным президент не предпринимает попыток сохранить государство. Запоздалые комментарии Сооронбая Жээнбекова о готовности сесть за стол переговоров не имеют шансов к реализации. Его списали. Отставка главы страны — добровольная или принудительная — дело, скорее всего, решенное.



Пять центров дележа

Что происходит сегодня в Кыргызстане? По состоянию на 6 октября мы имеем минимум пять центров принятия решений.

Де-юре имеющийся в наличии президент республики, но де-факто утративший абсолютно все полномочия. Так называемый и. о. премьер-министра Садыр Жапаров и многочисленная толпа его сторонников. Некий Координационный совет во главе с лидером партии «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым. Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев со своими социал-демократами и верными соратниками. Неуправляемая многотысячная толпа, свезенная из регионов и ставшая неподконтрольной.

Такое положение дел — угроза целостности страны. Потому что на юге не сегодня, так завтра сформируют еще один центр власти. Вернувшийся на родину бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов тоже человек с большими амбициями. Вряд ли он упустит шанс взять реванш за годы изгнания, последовавших после уголовного преследования.

Молодежь, которая не должна молчать

Кыргызстан стремительно приближается к точке невозврата.

Молодые активисты, принимавшие участие в выборах-2020 и дающие надежду кыргызстанцам, стушевались и молчат. Они совершают главную ошибку, отсиживаясь в социальных сетях. Но их страстные и вполне трезвые рассуждения никто не слышит.

Все пять вышеперечисленных центров принятия решений не соизволили позвать этих толковых ребят, чтобы найти выход из патовой ситуации.

Сами толковые ребята не считают нужным поддерживать старую гвардию. Имеют право. Старая гвардия за 29 лет не смогла вывести Кыргызстан из нищеты и упадка.

Но и сами они не способны вернуть страну в правовое поле. Им просто не позволят этого сделать.

Как сдают страну депутаты Жогорку Кенеша

Единственный легитимный орган, который у нас остался — Жогорку Кенеш шестого созыва. Но уповать на ясность его коллективного ума — тщетно.

Внутрипартийные идеологические и не только разборки не позволяют депутатам взять ситуацию в свои руки.

Вчера, например, на так называемом экстренном заседании парламента в гостинице «Достук» верховодили лидеры «Мекенчила» Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров. То есть в законодательном органе власти, наделенном всеми полномочиями, первую скрипку играли эти два товарища. Группировка во главе с уже бывшим спикером ЖК Дастанбеком Джумабековым покорно отмалчивалась.

Как такое возможно? Очень просто. Когда основная часть депутатского корпуса — это люди, попавшие туда с помощью волшебной силы денег.

Адекватная, а потому и малочисленная часть парламентариев собралась в другом месте — Доме кино. Но и их никто не слушал.

Позже они пришли в «Достук» и попытались убедить коллег действовать по Конституции. Но марионеточный торага Жогорку Кенеша уже был не способен на хоть какие-то действия.

В итоге страна получила номинального нового спикера в лице Мыктыбека Абдылдаева и как бы премьер-министра Садыра Жапарова.

Не надо ходить к гадалке, чтобы понять с чего он начнет: с приближения к себе своих людей. Главный консультант — Камчыбек Ташиев подскажет, кого куда расставлять.

Пока же в Кыргызстане царит полное безвластие...

Источник: 24.kg