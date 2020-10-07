В Бишкеке за два дня беспорядков пострадали 768 человек

Также 550 человек находятся на амбулаторном лечении.
За два дня в учреждения здравоохранения поступили 768 пациентов, пострадавших в ходе беспорядков в Бишкеке, сообщили агентству в пресс-службе Минздрава.
По ее данным, из них 1 человек умер, 218 пациентов госпитализированы, 7 человек - в реанимации.
Также 550 человек находятся на амбулаторном лечении.
"В данное время в учреждениях здравоохранения оказывается соответствующая медицинская помощь, организованы врачебные консультации и обеспечение лекарствами",- сообщили агентству.
Источник: Кабар
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