Премьер-министр КР Кубатбек Боронов подал в отставку

Кубатбек Боронов подал в отставку

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, которое проходит в отеле «Достук».

Источник: Элгезит