Премьер-министр КР Кубатбек Боронов подал в отставку

Кубатбек Боронов подал в отставку
Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, которое проходит в отеле «Достук».
Источник: Элгезит
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Кубатбек Боронов подал в отставку
Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал в отставку. Об этом стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, которое проходит в отеле «Достук».
Источник: Элгезит
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