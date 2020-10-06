(Видео) В Нарыне главу айыл окмоту и участкового привязали к дереву

По словам очевидца, чиновники угрожали оружием семьям граждан

В Кочкорском районе Нарынской области главу айыл окмоту и участкового привязали к дереву. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сейчас».

По словам автора ролика, чиновники угрожали оружием семьям граждан.

«Посмотрите, кто человек в нашем селе, а кто не человек», - сказал гражданин.

Источник: vesti.kg