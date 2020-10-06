(Видео) Группа молодчиков пытается прорваться на внеочередное заседание парламента

В гостиницу «Достук» прибыла группа молодых людей.
Они требуют от депутатов открытого заседания.
Группа пыталась войти в зал, где заседают депутаты. Охрана у входа пустила только их лидера Каната Келдибекова по прозвищу Тайсон.
Депутаты парламента уже третий час ждут остальных коллег и спикера Дастанбека Джумабекова.
Ранее вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров сообщил, что экстренное заседание парламента созвал спикер Дастанбек Джумабеков.
35 депутатов парламента, которые собрались в «Достуке», дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра.
Часть депутатов парламента, собравшаяся в Доме кино, — Каныбек Иманалиев, Кожобек Рыспаев, Дастан Бекешев — не хочет признавать новой властью их бывшего коллегу Садыра Жапарова и его сторонников.
Источник: 24.kg
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