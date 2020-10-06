Члены правительства заявили народу Кыргызстана, что продолжают свою работу

В тексте говорится, что они обеспокоены сохранением имиджа страны на международной арене
Члены правительства Кыргызстана распространили свое обращение к народу.
«Мы, члены правительства Кыргызской Республики, обращаемся к гражданам с призывом к стабильности и соблюдению действующего в стране законодательства.
Правительство призывает все стороны к соблюдению законности с целью:
1) бесперебойной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики для обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан;
2) сохранении экономической стабильности и возможности продолжения всеми хозяйствующими субъектами экономической деятельности.
Одним из наших приоритетов также является сохранение имиджа страны на международной арене как суверенного, демократичного и правового государства.
Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом Кыргызской Республики, продолжаем исполнять возложенные на нас обязанности и работу».
Отдел информационного обеспечения правительства
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