(Видео) Экстренного заседания Жогорку Кенеша не будет: нет кворума

Известно, что часть членов Жогорку Кенеша собралась в Доме кино.
В «Достуке» заседают за закрытыми дверями. Представителей СМИ не пускают и отказываются предоставить какую-либо информацию.
Журналист 24.kg стал свидетелем того, что из конференц-зала отеля, где собрались нардепы шестого созыва, вышли Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров. Они отказались от комментариев.
Ранее сообщалось, что парламент соберется для того, чтобы вернуть страну в правовое поле. ЖК сегодня единственный легитимный орган, который наделен такими полномочиями.
Координационный совет, который создали политики, рассматривает два варианта восстановления законности с республике. Он не исключает, что предложит Сооронбаю Жээнбекову добровольно сложить полномочия президента. Второй вариант, как предполагалось, должен был быть рассмотрен на экстренном заседании Жогорку Кенеша. В Координационном совете не исключают, что депутаты объявят Сооронбаю Жээнбекову импичмент. Однако в пресс-службе парламента в свою очередь отмечают, что важно собрать кворум.
Источник: 24.kg
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