Новым главой ГСБЭП стал Алтынбек Жумагулов

Прежний глава службы Таир Бакиров подал в отставку.

Новым главой ГСБЭП стал Алтынбек Жумагулов. Его уже представили личному составу.

Отметим, Алтынбек Жумагулов — кадровый офицер, полковник Финансовой полиции.

Прежний глава службы Таир Бакиров подал в отставку.

Источник: Элгезит