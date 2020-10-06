Назначен новый и.о. гендиректора ОТРК

Наблюдательный совет Общественной телерадиовещательной корпорации (ОТРК) избрал исполняющего обязанности генерального директора ОТРК.

Как сообщили сотрудники, решением наблюдательного совета ОТРК временно и.о. генерального директора назначена Жылдыз Бакашева. Ранее она занимала пост директора Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова.

Кроме этого, и.о. главного редактора службы новостей «Ала-Тоо24» назначена заместитель декана и старший преподаватель факультета журналистики КНУ имени Ж.Баласагына Чынара Капарова.

Источник: Кабар