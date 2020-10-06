Мэр Бишкека подал в отставку

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила его советница Гуля Алмамбетова.

Ранее здание муниципалитета столицы заняли неизвестные люди и назначили «народного» мэра. Им стал Жоошбек Коеналиев. Сам он, комментируя событие журналистам, сказал, что его назначение должен узаконить горкенеш, на что требуется время.

Как предполагалось, в ближайшие дни городской кенеш Бишкека должен был собраться на внеочередную сессию и рассмотреть вопрос о выражении вотума недоверия Суракматову.

Источник: Азаттык