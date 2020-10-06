Глава ОТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку

Глава ОТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку

Генеральный директор КТРК Жайнак Усен уулу подал заявление об отставке.

Также, по данным сотрудников телеканала, в здание телерадиовещательной корпорации ворвались протестующие.

Источник: Элгезит