Месторождение «Джеруй» захватили и ограбили местные жители

В свою очередь в ОсОО «Альянс Алтын» сообщили, что работы на месторождении приостановлены в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию предприятия.

В социальных сетях появилась информация, что золотодобывающее предприятие «Джеруй» ограбили и подожгли местные жители.

«Примерно в 11 часов утра на территорию «Джеруя» вломились около 500 человек из числа местных жителей и захватили месторождение», — говорится в сообщении.

В свою очередь в ОсОО «Альянс Алтын» сообщили, что работы на месторождении приостановлены в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию предприятия.

Источник: Элгезит