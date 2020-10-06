Месторождение «Джеруй» захватили и ограбили местные жители

В свою очередь в ОсОО «Альянс Алтын» сообщили, что работы на месторождении приостановлены в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию предприятия.
В социальных сетях появилась информация, что золотодобывающее предприятие «Джеруй» ограбили и подожгли местные жители.
«Примерно в 11 часов утра на территорию «Джеруя» вломились около 500 человек из числа местных жителей и захватили месторождение», — говорится в сообщении.
В свою очередь в ОсОО «Альянс Алтын» сообщили, что работы на месторождении приостановлены в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию предприятия.
Источник: Элгезит
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