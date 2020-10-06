Правительство Кыргызстана работает в особом режиме

Отмечается, что профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка.

Правительство Кыргызской Республики работает в особом режиме. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина КР.

Отмечается, что профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка.

Правительство КР призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию имеющихся вопросов.

Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны.

Источник: Кабар