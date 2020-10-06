(Видео) Сторонники Атамбаева освободили Фарида Ниязова из Бишкекского СИЗО-1

Из Бишкекского СИЗО-1 отпустили обвиняемых по делу о событиях в Кой-Таше.

В том числе на свободу вышли экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев. На улице их встречали сторонники.

Отметим, что из соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева до сих пор остается под стражей только бывший мэр столицы Албек Ибраимов.

Ранее из камер выпустили бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева.

Источник: 24.kg