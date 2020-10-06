(Видео) Сторонники Атамбаева освободили Фарида Ниязова из Бишкекского СИЗО-1

Из Бишкекского СИЗО-1 отпустили обвиняемых по делу о событиях в Кой-Таше.
В том числе на свободу вышли экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов и экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев. На улице их встречали сторонники.
Отметим, что из соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева до сих пор остается под стражей только бывший мэр столицы Албек Ибраимов.
Ранее из камер выпустили бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!