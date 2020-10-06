Президент Сооронбай Жээнбеков: Призываю все силы вернуться в правовое поле

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6-октября сделал обращение.

Ниже приводится обращение Президента:

"Дорогие соотечественники!

Прошлой ночью некоторые политические силы попытались узурпировать государственную власть.

Они нарушили порядок под предлогом выборов.

Они нарушили мирную жизнь горожан.

Они не повиновались полиции, избили медиков и разрушили здания.

Я приказал правоохранительным органам не открывать огонь, не проливать кровь, не подвергать опасности жизнь граждан.

Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострение ситуации.

Мир в государстве и стабильность общества выше любого парламентского мандата.

Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и прогнать их.

Прошу всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться обману провокационных сил.

Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные.

Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться к верховенству закона".

Источник: media-center.kg