Президент Сооронбай Жээнбеков: Призываю все силы вернуться в правовое поле

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6-октября сделал обращение.
Ниже приводится обращение Президента:
"Дорогие соотечественники!
Прошлой ночью некоторые политические силы попытались узурпировать государственную власть.
Они нарушили порядок под предлогом выборов.
Они нарушили мирную жизнь горожан.
Они не повиновались полиции, избили медиков и разрушили здания.
Я приказал правоохранительным органам не открывать огонь, не проливать кровь, не подвергать опасности жизнь граждан.
Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострение ситуации.
Мир в государстве и стабильность общества выше любого парламентского мандата.
Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.
Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и прогнать их.
Прошу всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться обману провокационных сил.
Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные.
Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться к верховенству закона".
Источник: media-center.kg
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