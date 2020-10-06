Полпред в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев подал в отставку

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев написал заявление об уходе по собственному желанию.
Фото его заявления опубликовали в социальной сети.
Сам он недоступен для комментариев.
Балбака Тулобаева на данную должность назначили 27 июля 2020 года. До этого он занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167800/
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