Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 9

Полпред в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев подал в отставку

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев написал заявление об уходе по собственному желанию.

Фото его заявления опубликовали в социальной сети.

Сам он недоступен для комментариев.

Балбака Тулобаева на данную должность назначили 27 июля 2020 года. До этого он занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/167800/ 
 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить