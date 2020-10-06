(Видео) На площади митингующие ждут Алмазбека Атамбаева

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг представителей партий, проигравших на парламентских выборах 4 октября.
После захвата «Белого дома» и ГКНБ участники акции протеста ждут приезда бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Ранее, напомним, митингующие освободили из СИЗО ГКНБ бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Они также намерены выпустить на свободу бывшего премьера Сапара Исакова.
Больше тысячи человек также потребовали освобождения экс-депутата Садыра Жапарова, которого уже выпустили из колонии.
Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!