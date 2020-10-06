Возле Белого дома избили Адахана Мадумарова

Только что возле БД избит Адахан Мадумаров.

По неподтвержденным данным, митингующие наказали политика за продажу кыргызстанской земли

У здания Белого дома избит лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров. Об этом в Facebook сообщил известный юрист Бактыбек Жумашев.

«Только что возле БД избит Адахан Мадумаров. Как пояснили, за продажу Каркыра», - написал он.

Источник: vesti.kg