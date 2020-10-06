Жанарбек Акаев решил вернуться на площадь и просит митингующих не расходиться

В ногу депутата попал осколок разорвавшейся гранаты.

Получивший ранение в ходе разгона митинга кандидат от партии «Ата Мекен» Жанарбек Акаев получил в штабе партии первую медицинскую помощь и вернулся на площадь. Об этом сообщили в «Ата Мекене».

«В ногу депутата попал осколок разорвавшейся гранаты. Жанар Акаев был вынужден вернуться в штаб партии «Ата Мекен», где ему оказали медицинскую помощь. Однако, несмотря на ранение, вместе с другими кандидатами партии Жанар Акаев возвращается на площадь к митингующим. Члены партии «Ата Мекен» призывают митингующих не расходиться, а продолжать участие в бессрочном митинге», - сообщили в партии.

На центральной площади в Бишкеке весь день проходил митинг против результатов парламентских выборов. Участники требуют аннулирования прошедших 4 октября выборов и проведения новых. Ближе к 9 вечера отдельные участники митинга выломали ворота с южной стороны «Белого дома», которые выходят на проспект Чуй. Спустя несколько минут прозвучали выстрелы. Милиция начала разгонять митинг с применением спецсредств. Силовые органы полностью оттеснили митингующих от площади «Ала-Тоо» и здания «Белого дома».

В настоящее время разгон продолжается на некоторых улицах. В частности, на отрезке улицы Токтогула между Раззакова и Орозбекова участники митинга подожгли мусорные баки и закидывают силовиков камнями. В ответ органы применяют светошумовые гранаты.

На данный момент госпитализированы 8 пострадавших в результате разгона милицией митинга. Ранены двое милиционеров.

4 октября в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. В них приняли участие 16 партий. Исходя из текущих данных, в парламент проходят 4 партии, которые преодолели 7-процентный барьер:

«Биримдик» - 24,5%

«Мекеним Кыргызстан» - 23,88%

«Кыргызстан» - 8,76%

«Бутун Кыргызстан» - 7,13%.

Источник: Азаттык