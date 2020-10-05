(Видео) Митингующие вернулись на площадь 

Граждане бросают камни в сотрудников милиции
Митингующие вернулись на площадь Ала-Тоо.
Милиция встречает их шумовыми гранатами. Граждане бросают камни в сотрудников правоохранительных органов.
Источник: vesti.kg
|05.10.2020
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Граждане бросают камни в сотрудников милиции
Митингующие вернулись на площадь Ала-Тоо.
Милиция встречает их шумовыми гранатами. Граждане бросают камни в сотрудников правоохранительных органов.
Источник: vesti.kg
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