Сооронбай Жээнбеков завтра намерен встретиться с лидерами всех 16 партий

Встреча запланирована на 11.00 часов
Президент Сооронбай Жээнбеков завтра, 6 октября, намерен встретиться с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах.
На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий. Встреча запланирована на завтра и должна состояться в 11.00 часов.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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