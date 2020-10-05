Сооронбай Жээнбеков завтра намерен встретиться с лидерами всех 16 партий

Встреча запланирована на 11.00 часов

Президент Сооронбай Жээнбеков завтра, 6 октября, намерен встретиться с лидерами партий, которые приняли участие в парламентских выборах.

На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий. Встреча запланирована на завтра и должна состояться в 11.00 часов.

Отдел информационной политики

аппарата президента