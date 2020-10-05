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Разгон митинга в Бишкеке. Минздрав сообщает о госпитализации 16 пострадавших

По оперативным данным, в стационары Бишкека поступили 16 пострадавших в митинге.

Об этом агентству «Кабар» сообщили в Минздраве КР.

Отмечается, что по оперативным данным на 22.00 ч. в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии по линии Центра экстренной медицины поступили 4 пострадавших с различными травмами.

В Национальный госпиталь при МЗ КР по линии скорой медицинской помощи поступили 10 пострадавших.

В Городскую клиническую больницу №1 поступили 2 пострадавших.

«Характер травм уточняется, информация будет дана позже», - отметили в Минздраве.

Источник: Кабар

           

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