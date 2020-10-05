(Видео) Жанар Акаев ранен во время разгона митингующих

В соцсетях распространяется видео с пострадавшим парламентарием

Депутат ЖК, кандидат от партии «Ата Мекен» Жанар Акаев ранен во время разгона митингующих на площади Ала-Тоо. В социальной сети Facebook появилось соответствующее видео.

На кадрах видно, как его выводят из толпы. Он держится за ногу.

Источник: vesti.kg