(Видео) На площади Ала-Тоо начался разгон митингующих 

Силовики применили спецсредства
В Бишкеке силовики начали разгон митингующих. Силовики применили светошумовые гранаты и прочие специальные средства.
Участники акции протеста в настоящий момент продолжают находиться на площади Ала-Тоо. Часть людей удалось отогнать от ворот Белого дома.
По предварительны данным, возле Белого дома собралось порядка 12 тысяч демонстрантов.
МВД сообщило, что среди митингующих замечены люди, употребляющие спиртные напитки.
Напомним, на площади Ала-Тоо проходит митинг с требованием признать прошедшие парламентские выборы недействительными.
Источник: vesti.kg
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