(Видео) Митингующие залезли на ворота Белого дома

На площади «Ала-Тоо» собралось уже около 12 тысяч протестующих
Митингующие направились к зданию Жогорку Кенеша. Некоторые из них уже залезли на ворота Белого дома.
Участники акции протеста кидают камни в сторону здания парламента.
Напомним, митинг за признание парламентских выборов нелегитимными начался в 11:00 часов.
В настоящее время на площади Ала-Тоо собралось уже около 12 тыс. протестующих.
Источник: vesti.kg
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