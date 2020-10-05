(Видео) Митингующие залезли на ворота Белого дома

На площади «Ала-Тоо» собралось уже около 12 тысяч протестующих

Митингующие направились к зданию Жогорку Кенеша. Некоторые из них уже залезли на ворота Белого дома.

Участники акции протеста кидают камни в сторону здания парламента.

Напомним, митинг за признание парламентских выборов нелегитимными начался в 11:00 часов.

В настоящее время на площади Ала-Тоо собралось уже около 12 тыс. протестующих.

Источник: vesti.kg