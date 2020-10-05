Ученики 2-6-х классов в Бишкеке завтра все-таки идут в школу

С завтрашнего дня ученики 2-6-х классов столичных школ все-таки начинают обучение в традиционном режиме.
Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.
Как отметила вице-мэр, уроки будут проводиться в обычном формате, классы делить не станут, дети будут заниматься в том составе, что и всегда.
Отмечается, что завтра для детей проведут классные часы и познакомят их с расписанием, основных уроков не будет.
Источник: Элгезит
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