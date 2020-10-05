(Видео) Выступление Мелиса Турганбаева на митинге прервал Сыймык Жапыкеев 

Протестующие неоднозначно отреагировали на появление генерала
Во время митинга на площади Ала-Тоо выступление генерала Мелиса Турганбаева, временно сложившего полномочия председателя ГСИН, прервал лидер партии «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев.
У Турганбаева отняли микрофон. Жапыкеев в это время оттеснил Турганбаева с трибуны.
Генерал успел заявить, что прошедшие выборы - самые нечестные за всю историю Кыргызстана. Многие из присутствующих попросили его озвучить фразу: «Жээнбеков кетсин!».
Напомним, в центре Бишкека проходит многотысячный митинг недовольных итогами прошедших выборов депутатов Жогорку Кенеша. Масштабную акцию протеста организовали представители партий «Чон Казат», «Реформа», «Социал-демократы», «Республика», «Ата-Мекен» и другие.
Источник: vesti.kg
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