(Видео) Мелис Турганбаев: Если меня задержат, то посадят. Я знаю те места

«Давайте дадим два часа. Если не сделают, то пойдем туда»

Мелис Турганбаев, временно сложивший с себя полномочия председателя ГСИН, выступил на митинге в Бишкеке, отметив, что не боится задержания.

«Вы сами видели, как прошли выборы. Сегодня ради нашего единства, будущего Кыргызстана надо истребить это. Давайте дадим два часа. Если не сделают (не признают результаты недействительными, - прим. ред.), пойдем туда. Поддержите? Если меня задержат, то посадят. Я итак сам сторожил тюрьмы. Знаем те места. Я был в Нарыне, Чуе, на юге, - везде сказал, что не могу дать 2 тысячи сомов. Будучи генералом, не хочу покупать голос для того, чтобы стать депутатом», - сказал Турганбаев.

В ответ собравшиеся поддержали его возгласами «Не дадим задержать вас!».

Источник: vesti.kg