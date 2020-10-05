(Видео) Мелис Турганбаев: Если меня задержат, то посадят. Я знаю те места 

«Давайте дадим два часа. Если не сделают, то пойдем туда»
Мелис Турганбаев, временно сложивший с себя полномочия председателя ГСИН, выступил на митинге в Бишкеке, отметив, что не боится задержания.
«Вы сами видели, как прошли выборы. Сегодня ради нашего единства, будущего Кыргызстана надо истребить это. Давайте дадим два часа. Если не сделают (не признают результаты недействительными, - прим. ред.), пойдем туда. Поддержите? Если меня задержат, то посадят. Я итак сам сторожил тюрьмы. Знаем те места. Я был в Нарыне, Чуе, на юге, - везде сказал, что не могу дать 2 тысячи сомов. Будучи генералом, не хочу покупать голос для того, чтобы стать депутатом», - сказал Турганбаев.
В ответ собравшиеся поддержали его возгласами «Не дадим задержать вас!».
Источник: vesti.kg
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