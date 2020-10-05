(Фото) На Старой площади в Бишкеке собрались работники силовых структур

На Старой площади в Бишкеке, возле здания правительства, собрались работники силовых структур, построена и спецтехника.

Как передает корреспондент «Азаттыка», можно увидеть у некоторых из них травматическое оружие с резиновыми пулями.

Также на месте стоят автобусы с милиционерами, отдельные сотрудники правоохранительных органов находятся в парке. В МВД пока не прокомментировали ситуацию.

Тем временем на центральной площади в Бишкеке продолжается митинг против результатов парламентских выборов. Участники требуют аннулирования прошедших 4 октября выборов и проведения новых.

4 октября в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. В них приняли участие 16 партий. Исходя из текущих данных, в парламент проходят 4 партии, которые преодолели 7-процентный барьер:

«Биримдик» - 24,5%

«Мекеним Кыргызстан» - 23,88%

«Кыргызстан» - 8,76%

«Бутун Кыргызстан» - 7,13%.

Проигравшие партии заявляют о массовом подкупе и применении административного ресурса на выборах. Об этом же заявили и две выигравшие партии – «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

Источник: Азаттык