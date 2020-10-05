Максат Мамытканов и Сыймык Жапыкеев могут оказаться за решеткой?

Возникают большие вопросы.

Интересно. Они допустили идеологическую оплошность, вмешавшись в политику, называя себя «Чон Казат». Разве они не знают, что в «Манасе» участвовавшие в «чон казате» были истреблены»? Возникают большие вопросы. Максата Мамытканова обвинят в организации беспорядков? Сыймык Жапыкеев будет подозреваться в организации народных волнений, нарушении стабильности? Сообщается, что в связи с этим в отношении них готовятся уголовные дела. «Чон-казатовцы» тоже не намерены отступать и с 5 октября начинают акции протеста…

Источник: Aryba.kg