Максат Мамытканов и Сыймык Жапыкеев могут оказаться за решеткой?

Возникают большие вопросы.
Интересно. Они допустили идеологическую оплошность, вмешавшись в политику, называя себя «Чон Казат». Разве они не знают, что в «Манасе» участвовавшие в «чон казате» были истреблены»? Возникают большие вопросы. Максата Мамытканова обвинят в организации беспорядков? Сыймык Жапыкеев будет подозреваться в организации народных волнений, нарушении стабильности? Сообщается, что в связи с этим в отношении них готовятся уголовные дела. «Чон-казатовцы» тоже не намерены отступать и с 5 октября начинают акции протеста…
Источник: Aryba.kg
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