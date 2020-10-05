Дело по незаконному обогащению. Суд приговорил Дуйшенбека Зилалиева к 9 годам

Выслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение дела о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Выслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Выйдя из совещательной комнаты, суд признал Дуйшенбека Зилалиева виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в отношении Зилалиева Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 (Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК КР и расследование было поручено ГСУ ГКНБ КР.

Источник: Кабар