Студенты заявляют, что им запретили выходить на митинг. Грозят отчислить

Студенты государственных вузов сообщили, что им запретили выходить на митинг, который проходит на площади Ала-Тоо.

Как сообщают учащиеся КРСУ и КГМА, им пришла рассылка с сообщением о том, что если они пойдут на акцию протеста, то их отчислят.

Однако такая угроза поступила не всем. Студент КРСУ сообщил Reporter.kg, что да, ректор им не рекомендует выходить на митинг, но выбор остается за учащимся.

Источник: reporter.kg