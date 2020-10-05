Глава ООН предупредил

По его словам, от коронавируса скончались около 1 млн человек и это пугающий показатель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил со специальным обращением, отметив, что пандемия не собирается отступать, пока рано говорить о возвращении к нормальной жизни.

По его словам, от коронавируса скончались около 1 млн человек и это пугающий показатель. Это не только цифры, за ними стоят человеческие жизни, чьи-то родители, братья-сестры, жены, мужья, близкие, коллеги.

«Если мир извлечет урок из допущенных ранее ошибок, то он победит вирус. Обращаюсь к правительствам стран и простым гражданам, призываю каждого ответственно отнестись к своей жизни и жизни своих близких. Нужно выполнять требования для победы над вирусом, слушать специалистов, не распространять ложную информацию, соблюдать физическую дистанцию, носить маски, своевременно мыть руки», — сказал генеральный секретарь ООН.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 02.10.2020 / стр. 3