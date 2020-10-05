(Видео) В Бишкеке начался митинг не прошедших в парламент еще 4 партий

Представители партий сообщили собравшимся сторонникам, что не согласны с итогами выборов.
У здания Театра оперы и балета в Бишкеке проходит митинг партий «Ата Мекен», «Республика», «Бир Бол» и «Замандаш».
Представители партий сообщили собравшимся сторонникам, что не согласны с итогами выборов.
Тем временем на площади в Бишкеке продолжается митинг 5 партий, не согласных с итогами выборов. О подписании резолюции сообщили партии «Реформа», «Мекен Ынтымагы», «Чон казат», «Ыйман Нуру» и «Ордо».
4 октября в Кыргызстане прошли выборы депутатов в Жогорку Кенеш VII созыва. Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 и работали до 20:00. На 120 мандатов в парламенте претендовали чуть меньше 2000 кандидатов от 16 партий.
На 11:00 5 октября поступили данные с 2429 участков по всей стране.
Исходя из текущих данных, в парламент проходят 4 партии, которые преодолели 7-процентный барьер:
- «Биримдик» - 24,5%
- «Мекеним Кыргызстан» - 23,88%
- «Кыргызстан» - 8,76%
- «Бутун Кыргызстан» - 7,13%.
Несколько партий заявили о том, что не признают итоги выборов и намерены выйти на митинг.
Источник: Азаттык
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