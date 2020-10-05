В Таласе и Нарыне проходят митинги несогласных с итогами выборов

В городе Таласе проходит митинг партий и их сторонников, не согласных с итогами прошедших накануне выборов.
У здания театра собрались представители и сторонники партий «Ата Мекен», «Республика», «Бир Бол», «Чон казат» и «Ыйман Нуру», которые заявили, что считают прошедшие выборы нечестными и непрозрачными.
Отмечается, что изначально митинг планировалось провести у здания областной администрации, однако мэрия не разрешила этого.
В городе Нарын у здания областной администрации также проходит митинг сторонников партий «Республика» и «Ата Мекен». Они отмечают, что выборы сопровождались многочисленными нарушениями и подкупом избирателей.
В это время в Бишкеке на площади «Ала-Тоо» проходит митинг 9 партий и их сторонников, не согласных с итогами прошедших выборов.
Источник: Азаттык
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