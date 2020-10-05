«Жизнь» седьмого созыва будет недолгой?

Мы этого точно не знаем.
Но в узких кругах, среди кандидатов в депутаты ЖК ходят такие разговоры.
Судя по тому, что говорят, если деятельность нового состава Жогорку Кенеша не устроит седьмой этаж «Белого дома», если не будет согласия внутри фракций, то Жогорку Кенеш может быть досрочно распущен за два года. Сообщается, что это в первую очередь связано с президентскими выборами 2023 года.
Возможно есть доля правды в этих слухах. По неписаному закону Жогорку Кенеш отстаивает интересы власти на президентских выборах. К тому же в следующий созыв попадут многие из бывшего созыва. Это заставляет задуматься.
Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 02.10.2020 / стр. 4
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