Экономьте деньги!

Бюджет страны и так находился в неважном положении, а пандемия только усложнила ситуацию.

Для выхода из ситуации максимально сокращается расходная часть бюджета и в этом участвуют государственные органы. Недавно Жогорку Кенеш пересмотрел бюджет и сократил 10 млн сомов.

Министр финансов Бактыгуль Жээнбаева в очередной раз предупредила, что сокращение расходов бюджета остается требованием времени. На последнем заседании правительства она обратилась к министерствам и ведомствам, попросила экономить бюджет. Она признает, что министерства и госорганы нуждаются в средствах, но возможности у бюджета ограничены.

«У нас нет иного выхода. Сами видите, долги у нас растут. Я еще раз призываю вас максимально экономить средства и использовать по назначению. Отнеситесь с пониманием», — сказала министр финансов.

Источник: газета «Майдан.kg» №36 от 02.10.2020 / стр. 4