Ученики 2-6-х классов в Бишкеке на учебу пока не выйдут. Школам не разрешили открыться

Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости добро на возвращение детей в школы пока не дали.

Школам Бишкека не разрешили с завтрашнего дня открыть свои двери для учащихся 2-6-х классов из-за роста количества случаев коронавируса. Об этом сегодня 24.kg сообщил главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев.

Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости добро на возвращение детей в школы пока не дали. «В сутки по городу регистрируется 22-25 новых случаев коронавируса. В регионах в классах можно обеспечить дистанцию среди учащихся, а в столичных школах по 40-45 детей в классах, поэтому мы решили перестраховаться», — сказал Кубан Кундашев.

На вопрос, когда дети смогут вернуться в школы, главный санитарный врач Бишкека ответить точно не смог.

Источник: Элгезит