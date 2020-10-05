Ученики 2-6-х классов в Бишкеке на учебу пока не выйдут. Школам не разрешили открыться

Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости добро на возвращение детей в школы пока не дали.
Школам Бишкека не разрешили с завтрашнего дня открыть свои двери для учащихся 2-6-х классов из-за роста количества случаев коронавируса. Об этом сегодня 24.kg сообщил главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев.
Он отметил, что в связи с ростом заболеваемости добро на возвращение детей в школы пока не дали. «В сутки по городу регистрируется 22-25 новых случаев коронавируса. В регионах в классах можно обеспечить дистанцию среди учащихся, а в столичных школах по 40-45 детей в классах, поэтому мы решили перестраховаться», — сказал Кубан Кундашев.
На вопрос, когда дети смогут вернуться в школы, главный санитарный врач Бишкека ответить точно не смог.
Источник: Элгезит
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