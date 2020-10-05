Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем работников образования

Уважаемые учителя! Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем работников образования Кыргызской Республики.

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Днем работников образования.

Пресс-служба аппарата президента КР распространила текст поздравления главы государства:

«Уважаемые учителя! Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем работников образования Кыргызской Республики.

Наше общество всегда высоко ценит труд учителей и относится к вам с уважением. Учитель не только открывает мир ученикам через знания, но и указывает путь и провожает в большую дорогу жизни.

Сегодня роль профессии педагога и авторитет учителя в обществе растет. Учительский корпус Кыргызстана достойно преодолевает все трудности и испытания текущего периода.

В условиях пандемии коронавируса вы в короткие сроки смогли внести необходимые изменения в образовательный процесс, чтобы учащиеся не прерывали свое обучение. Государство высоко ценит ваш добросовестный труд, мы искренне благодарим каждого из вас. Социальная поддержка работников образования останется приоритетным направлением в государственной политике.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения», — говорится в поздравлении.



