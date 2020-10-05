(Видео) Кандидат в депутаты исполнил андижанскую польку, празднуя победу на выборах

В соцсетях предположили, что это представитель партии «Мекеним Кыргызстан»

Мужчина зажигательно станцевал андижанскую польку в толпе, празднуя победу на парламентских выборах. Видео распространилось в Интернете.

Пользователи социальных сетей узнали в нем кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» Ильхома Маннанова. Ранее он был замешан в драке между сторонниками партий «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

Источник: vesti.kg