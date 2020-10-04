Министр Абдикаримов просит не участвовать в выборах медиков, находящихся в «красной зоне» или в обсервациях

Здоровье нашего народа дороже, чем выборные дела.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов попросил не участвовать в выборах медиков, находящихся в «красной зоне» или в обсервациях.

Как сказал он 4 октября на брифинге в правительстве, желательно, чтобы медики, находящиеся в «красной зоне» или в обсервациях, не участвовали в голосовании, потому они были контактными.

«Здоровье нашего народа дороже, чем выборные дела. Поэтому сейчас, если бы отрывной талон по форме-2 был бы, тогда они бы участвовали. А так, мы стараемся, чтобы они не участвовали в выборах», - сказал министр.

Источник: kg.akipress.org