Президент: мы не сможем вводить карантин, как раньше



Президент Сооронбай Жээнбеков 3 октября дал очередное интервью «Биринчи радио» Общественной телерадиовещательной корпорации.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главе государства был задан вопрос: «Коронавирус сильно изменил нашу жизнь, и мы, как и другие страны, учимся работать, обучаться и жить в условиях пандемии. До этого было разрешено посещать школу первоклассникам, а теперь в школу могут пойти также и учащиеся 2-6 классов. Идет подготовка к возможной второй волне коронавируса. К сожалению, вирус продолжает заражать людей. Думаю, Вам есть что сказать по данному вопросу».

На что Жээнбеков ответил, что еще в январе было проведено заседание Совета безопасности и после вспышки коронавируса ввели режим ЧС и ЧП, карантин продлился два месяца.

«Это было особенно сложно для нашей экономики. Так как соседний Китай закрыл свои границы. Закрыли границы также и Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. В то время нашей главной задачей было защитить людей от коронавируса, обучить их тому, как можно защититься от болезни, как себя вести, как избежать заражения. 2 месяца времени ушло на подготовку также и медперсонала. Во-вторых, большим вопросом стало обеспечение граждан продуктами питания. За два месяца, и за последующие три месяца выпадение из бюджета составило 28 миллиардов сомов, что составляет более 15% нашего бюджета. Это была огромная потеря. Но мы не могли не пойти на это. Вопрос здоровья населения вышел на первое место. После снятия карантина мы продолжали информировать граждан о том, что опасность еще не миновала, что следует позаботиться о здоровье детей и близких. Призывали быть ответственными. Но некоторые политики начали публично утверждать о том, что нет никакой болезни, что это просто грипп, а тема вируса поднимается президентом, для того, чтобы правительство получило денежную помощь из-за рубежа. И люди поверили им. В итоге первая волна вируса нанесла сильный удар», – рассказал он.

Глава государства добавил, что также большой проблемой оказалась нехватка медперсонала, были открыты дневные стационары, начали оказывать помощь населению. Подключились волонтеры, врачи, подоспела внешняя помощь. И, чтобы это не повторилось, строятся новые больницы и ремонтируются старые.

«Теперь мы не сможем вводить карантин, как раньше. Нужно уделять одинаковое внимание и экономике, и здоровью. А для этого необходимо, чтобы каждый из нас, от президента до простых граждан, должны неукоснительно соблюдать санитарные правила. Наши врачи советуют следовать правилам. Соблюдая их, мы победим эту болезнь. Если мы все будем бороться и работать вместе, мы это преодолеем. Есть и те, кто проводит тои, все зная и понимая, приглашает 500 человек, или устраивать поминки. Мы говорим проводи, но только с соблюдением санитарных правил. А во время предвыборной агитации партии собирали большое количество людей — от 500 до 1000 человек. Стоит принять меры в отношении этих партий, как сразу начнут говорить, что со стороны власти используется давление на партию. Ради получения голосов электората, начинают говорить, что власть давит на них, отбирает голоса, не дает работать. Обратите внимание на дебаты, там те, кто был во власти и ничего не смогли сделать, с пеной у рта критикуют нынешнюю власть. Ладно, если бы об этом говорили представители молодежи, новые лица в политике. Скоро откроются школы и здесь должны проявить ответственность, как учителя, так и сами родители. Я, как отец, прекрасно понимаю, что родителям, учителям приходилось сложно дистанционное обучение детей-учеников начальной школы. Поэтому мы поддержали решение правительства о посещении школ учащимся 1-6 классов», – отметил Жээнбеков.

Источник: reporter.kg