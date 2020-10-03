В день выборов сайт ЦИК может подвергнуться хакерской атаке

На президентских выборах 2017 года предположительно было около 40 тысяч хакерских атак.
Такое мнение выразил член ЦИК Кайрат Осмоналиев. По его словам, на последних президентских выборах сервер ЦИК подвергся 40 тысячам хакерских атак.
«На президентских выборах 2017 года предположительно было около 40 тысяч хакерских атак. Но система выстояла. И на предстоящих выборах будет атака. Система современная, мы ее тестируем, думаю, она выдержит атаки», — сказал Осмоналиев.
Конечно, нужно быть готовыми ко всяким случайностям и неприятностям, но все это больше похоже на «игры» лояльного к власти и постоянно меняющего свою точку зрения Осмоналиева. Можно «продать» народные голоса, а потом прикрыться хакерской атакой. В таком случае Кыргызстан окажется в тупике. Доколе мы будем жить среди богачей, бандитов, грабителей и кровопийц?
Источник: газета «Факты.kg» №23 от 02.10.2020 / стр. 2
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