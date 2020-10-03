Коронавирус ждет окончания выборов?..

Подходит к концу предвыборный период в Жогорку Кенеш.

Остались считанные дни до 4 октября. Во время предвыборного периода партии провели встречи с участием тысяч человек. Не было у людей ощущения, что можно заразиться коронавирусом. В народе говорят, что на следующий же день после выборов вновь будет подниматься вопрос карантина. В данное время ушедшая на спад болезнь вновь активизировалась, штаб показывает высокую статистику заражения. Попахивает политикой. Складывается ощущение, будто болезнь ждет, когда закончатся выборы. За прошедшие сутки скончался 1 человек и выявлено 172 новых случая заражения. 104 вылечились. В городе Бишкеке зарегистрировано 18 новых случаев заражения, в городе Оше – 11, в Чуйской области – 11, в Ошской области – 21, в Таласской области -1, в Иссык-Кульской области – 10, в Джалал-Абадской области – 23, в Баткенской области – 77.

Источник: газета «Фабула пресс» №52 от 02.10.2020 / стр. 4