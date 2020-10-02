В мэрии рассказали когда подадут отопление

Столица завершает подготовку к отопительному сезону.

Городские службы и смежные организации, ответственные за подачу тепла, проводят комплексные мероприятия для бесперебойной подачи тепла в дома горожан.

Традиционно согласно нормам начало отопительного периода определяется при среднесуточной температуре воздуха +8 ℃ в течение 5 дней подряд.

По данным гидрометцентра резкого похолодания в ближайшее время не будет, в период со 2 по 11 октября среднесуточная температура воздуха будет равна 10-12 градусов, преимущественно без осадков.

Но, несмотря на теплую осень, городские службы топливно-энергетического комплекса готовы подать тепло в любую минуту.



Как стало изветно, котельные «Бишкектепоэнерго», а их у нас 66, прошли модернизацию и уже готовы к отопительному сезону, заменены изношенные тепловые сети, дымовые трубы, установлены новые котлы, насосы, также заменены запорная арматура, задвижки, вентили и трубопроводы в жилых домах, которые находятся на обслуживании предприятия.

Отмечается, что решение о запуске отопительного сезона принимается на заседании Штаба по подготовке ОЗП.

Источник: media-center.kg