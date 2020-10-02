Судьба Атамбаева вроде не стала уроком для его детей…

Кадыр Атамбаев совсем не хочет видеть и понимать допущенные отцом ошибки.

Давно закончилась эпоха Алмазбека Атамбаева. Это доказывают пресные агитационные работы социал-демократов, не находящих никакой поддержки в народе. Незаметно также сбора сторонников, ранее толпившихся в резиденции бывшего президента в Кой-Таше.

Дети будто не согласны с потерей авторитета отцом, подвергшимся жизненному удару. Во всех своих грехах они винят окружающих, делая отца белей молока, повторяют однажды сказанное как апенди снова и снова.

Кадыр Атамбаев совсем не хочет видеть и понимать допущенные отцом ошибки. Строит интриги, говоря, что всё от власти.

Можно ли снова и снова повторять сказанное один раз?! Кадыр, тебе это не надоело? Ты хоть раз пробовал подумать, что карьера Раима Матраимова взлетела до небес во время Алмазбека Атамбаева? Именно этот Атамбаев со своим ближайшим другом Икрамжаном Илмияновым привели Раима во главу Ошской таможни. После этого подарили ему должность заместителя председателя Государственной таможенной службы. Вообще Атамбаев 8 лет ходил, будто ничего не знает о Раиме Матраимове, и вдруг с завершением президентского срока изобразил, как будто понял, кто такой Раим. Такое бывает только в сказке, только в сказке.

Ну а кто привел Искендера Матраимова в СДПК, кто сделал депутатом? Те же похожие на коз-близнецов Атамбаев с Илмияновым сделали его депутатом!

Вот краткая история вопроса. Но Кадыр не смог понять одну маленькую правду – во всех несчастьях, павших на голову его отца, виноват сам его отец, не может понять, что тот слишком отдался власти, вмешал во многие дела себя и близких друзей.

Вместо признания допущенных отцом ошибок Кадыр морочит голову всему народу, даже не помышляет прислушаться к правильно сказанной критике. Следовательно, издавна говорится, что месть не приведет к добру. Об этом никогда нельзя забывать! Сложная ситуация, павшая на голову отца, к сожалению, вроде не стала уроком для его детей…

Источник: газета «De факто» №33 от 02.10.2020/стр.6