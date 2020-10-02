Врач разоблачил популярные фейки о коронавирусе

Другим фейком является совет промывать носоглотку содовым раствором и вдыхать его пары.

Российский врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов разобрал популярный ролик с советами по защите от коронавируса и развеял озвученные там мифы, пишет РИА Новости.

Авторы видео утверждают, что в течение нескольких суток после заражения вирус «располагается в слюне и слизи».

По словам Бекетова, это предположение не имеет ничего общего с механизмом развития респираторных вирусных инфекций. «Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. В течение нескольких десятков минут, максимум — часов вирус может находиться на поверхности слизистой», — объяснил он.

Другим фейком является совет промывать носоглотку содовым раствором и вдыхать его пары. Врач отметил, что сейчас существует достаточно много более безопасных аналогов для промываний, а ингаляции паром содового раствора может вызвать серьезное раздражение верхних дыхательных путей.

«При ингаляции раствором такой температуры, когда человеку неприятно и дискомфортно дышать, можно добиться ожога слизистой. Что чревато еще большим вредом, чем проникновение в слизистую вирусных частиц», — подчеркнул пульмонолог.

Специалист рекомендовал пациентам не верить в правдоподобность сомнительных видео в интернете и при первых симптомах болезни обращаться к врачу.

Источник: Элгезит